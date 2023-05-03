В селе Гостилицы в Ленинградской области расположен самый большой на Северо-Западе аэродром. Там кто-то снова "бросил окурок", в результате чего вспыхнули ангары с вертолетами.
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В России отчитываются, что "все хорошо"
Российские СМИ сообщают, что в ангарах якобы произошло возгорание покрышек. Оккупанты отчитываются, что успели эвакуировать технику, однако на другой ответ никто и не рассчитывал. Ведь в Кремле всегда "потер нет" – даже если бы технику эвакуировать не успели, там бы все равно соврали.
Два вертолета во время возгорания в ангаре в Ленинградской области успели эвакуировать,
– сообщает областное правительство.
Также россияне заявили, что пострадавших в результате инцидента нет. Пожар уже был потушен.
В последнее время в России участились пожары на важных объектах. Кто-то хорошо работает над тем, чтобы на территории страны-агрессора было "тревожненько".
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- В России сообщили, что ночью Брянскую область атаковали 5 БПЛА. Сообщается даже, что на военном аэродроме поврежден транспортный самолет АН-124. Местные власти молчат – очевидно, боятся, как на этот раз объяснить работу "сверхмощной ПВО". Российские телеграм-каналы уже разгоняют информацию о том, что самолет якобы "не эксплуатировался".
- Также ночью в российском порту Тамань вспыхнула масштабный пожар на нефтебазе "Таманьнефтегаз". Оккупантам никак не удается ликвидировать огонь. Российские СМИ обвиняют во всем украинские беспилотники.