Это произошло после последнего визита в Иран секретаря Совбеза России Николая Патрушева. На этом в эфире 24 канала акцентировал политический эксперт Валерий Клочок.
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У Ирана проблемы
Он отмечает, что Патрушев посетил Тегеран не по собственной инициативе, а именно по приглашению Ирана. Ведь у азиатского государства возникли проблемы на фоне поставок оружия России.
Интересный момент состоит в том, почему представитель высшего руководства политической элиты и, пожалуй, и военной, улетел в Тегеран? Это вопрос, который сегодня умалчивают. Информации не так много,
– говорит специалист.
Также он напомнил еще одну встречу, которая проходила уже в Турции. Там глава внешней разведки России Сергей Нарышкин в день саммит G20 встречался с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом.
"Эта связь США, Россия и Иран – она не случайна. Это означает, что страны, которые хотели присоединиться к активной поддержке России, сегодня не способны это делать по разным обстоятельствам, в частности санкционной политике", – объясняет Валерий Клочок.
По его мнению, это означает, что на Путина влияют. Еще один пример – подтверждение Генштабом ВСУ информации о выводе из Беларуси российских войск.
Это может свидетельствовать о том, что у Владимира Путина не складывается история с Беларусью. Так же не составляют и многие другие прогнозируемые и очевидные для него вещи.
Клочок о возможном смещении Путина: смотрите видео
Роль Патрушева может быть ключевой
В сложившейся ситуации политический эксперт считает, что роль Николая Патрушева может стать ключевой. Потому что сценарии смещения Путина никто не отменял. А именно сын Патрушева – один из претендентов на пост лидера России. Возможно, временного.
Если поддержкой привлекутся Патрушев и его сын, но условием будет прекращение войны и вывод войск, то такой сценарий можно рассматривать. Есть много маркерных точек, которые говорят, что такие процессы продолжаются,
– заявил Валерий Клочок.
Он также уверен, что и вероятное "уничтожение" министра иностранных дел Беларуси также ложится в эту парадигму. Ведь идет внутренняя борьба.
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