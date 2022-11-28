Це відбулося після останнього візиту в Іран секретаря радбезу Росії Ніколая Патрушева. На цьому в ефірі 24 каналу акцентував політичний експерт Валерій Клочок.

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В Ірану проблеми

Він відзначає, що Патрушев відвідав Тегеран не з власної ініціативи, а саме на запрошення Ірану. Адже в азійської держави виникли проблеми на тлі постачань зброї Росії.

Цікавий момент полягає в тому, чому представник вищого керівництва політичної еліти та й, мабуть, і військової, полетів до Тегерану? Це питання, яке сьогодні замовчують. Інформації не так багато,

– каже фахівець.

Також він нагадав ще одну зустріч, яка відбувалася вже в Туреччині. Там голова зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін у день саміт G20 зустрічався з главою ЦРУ США Вільямом Бернсом.

"Оцей зв'язок США, Росія та Іран – він не випадковий. Це означає, що країни, які хотіли долучитися до активної підтримки Росії, сьогодні не спроможні це робити через різні обставини, зокрема санкційної політики", – пояснює Валерій Клочок.

На його думку, це означає, що на Путіна таки впливають. Ще один приклад – підтвердження Генштабом ЗСУ інформації про виведення з Білорусі російських військ.

Це може свідчити, що у Владіміра Путіна не складається історія з Білоруссю. Так само не складають й багато інших прогнозованих та очевидних для нього речей.

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Роль Патрушева може бути ключовою

У ситуації, що склалася, політичний експерт вважає, що роль Ніколая Патрушева може стати ключовою. Бо, мовляв, сценарії зміщення Путіна ніхто не відміняв. А саме син Патрушева є одним з претендентів на посаду лідера Росії. Можливо, тимчасового.

Якщо підтримкою залучаться Патрушев і його син, але умовою буде припинення війни та виведення військ, то такий сценарій можна розглядати. Багато маркерних точок є, які говорять, що такі процеси тривають,

– заявив Валерій Клочок.

Він також переконаний, що й імовірне "знищення" міністра закордонних справ Білорусі також лягає в цю парадигму. Адже триває внутрішня боротьба.

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