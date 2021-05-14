В Новосибирске состоялось курьезное мероприятие: чемпионат по скоростному копанию могил. Команды из разных городов должны были на скорость вырыть яму, в которую должны поместить настоящий гроб.

Провели эпические соревнования 14 мая. Место конкурса символическое и практическое – территория вблизи Новосибирского крематория.

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Скоростное копания могил в России

Конкурс прошел в рамках выставки "Некрополь – Сибирь 2021". Чтобы выполнить задание, участники должны были выкопать могилу размером 2 метра в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 см в глубину. Для измерения применяли гроб.

По словам организатора, две команды, которые участвовали в соревновании, не смогли соблюсти необходимых размеров.

Как проходил чемпионат по рытью могил: смотрите видео

Победителем чемпионата стала команда из Омска. Она справилась с задачей за 38 минут и выкопали могилу.

Также в соревнованиях принимали участие команды, состоящие из 2 копателей, из Томской и Новосибирской областей и Алтайского края.

Для чего создали чемпионат по рытью могил

Как отмечают в "уставе" конкурса, целей такого мероприятия несколько и каждая из них смешнее следующей: