Изготовление катафалка для президента и других высокопоставленных чиновников стало известно еще весной 2021 года, однако до 10 сентября у России не было причин его продемонстрировать.

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Длина катафалка более 6 метров

Катафалк для первых лиц государства создали на базе Aurus Senat. От него позаимствовали переднюю часть с решетками и фарами, и бампер. Однако от Senat катафалк отличает высокая надстроенная крыша и отсутствие задней двери. Его длина составляет более 6 метров.

Конструктором катафалка Aurus Lafet стало предприятие "НАМИ". Полных технических характеристик нигде не опубликовали.

Так же не сообщают, сколько катафалков планируют выпустить в целом. На похоронах Евгения Зиничева использовали 2 таких авто.



Aurus Lafet на похоронах Евгения Зиничева / Фото "Комсомольской правды"

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