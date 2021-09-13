Изготовление катафалка для президента и других высокопоставленных чиновников стало известно еще весной 2021 года, однако до 10 сентября у России не было причин его продемонстрировать.
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Длина катафалка более 6 метров
Катафалк для первых лиц государства создали на базе Aurus Senat. От него позаимствовали переднюю часть с решетками и фарами, и бампер. Однако от Senat катафалк отличает высокая надстроенная крыша и отсутствие задней двери. Его длина составляет более 6 метров.
Конструктором катафалка Aurus Lafet стало предприятие "НАМИ". Полных технических характеристик нигде не опубликовали.
Так же не сообщают, сколько катафалков планируют выпустить в целом. На похоронах Евгения Зиничева использовали 2 таких авто.
Aurus Lafet на похоронах Евгения Зиничева / Фото "Комсомольской правды"
Смерть Евгения Зиничева: коротко о главном
- Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае в России 8 сентября 2021 года вместе с пропагандистом Russia Today Александром Мельником.
- Российские власти назвали официальной версией смерти гибель во время военных учений, которые утром чиновник открывал. Зиничев якобы бросился спасать упавшего с высоты Мельника.
- Однако СМИ опровергли эту информацию и сообщили, что трагедия случилась по меньшей мере в 120 километрах от места проведения учений. И именно Мельник пытался спасти Зиничева, из-за чего и погиб.