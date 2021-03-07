Движение "За права человека" в России решили расформировать. Такое решение приняли на съезде организации.

Соответствующее решение принимали делегаты из 35 регионов России. Это произошло сегодня, 7 марта 2021 года.

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Почему движение расформировали

В заявлении движения пояснили, что такое решение приняли из-за:

необходимости регистрировать даже незарегистрированные общественные объединения, как иностранных агентов;

ответственности за нарушение законодательства даже для их рядовых участников.

Движение не признает себя иностранным агентом

В то же время движение отказывается признавать себя иностранным агентом, поскольку считает, что его работа всегда велась в интересах граждан России.

Мы обязуемся в пределах своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека в нашей стране,

– отметили представители организации.

Сейчас движение не признали иностранным агентом, но его глава Лев Пономарев получил статус иностранного агента.

Заметим! В 2012 году в России приняли закон о некоммерческих организациях в статусе "иностранных агентов". К ним можно приравнять некоммерческие организации, которые занимаются "политической деятельностью" и получают деньги из-за рубежа – даже в виде грантов или пожертвований.

Что известно о движении "За права человека"