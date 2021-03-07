Не признали себя иностранными агентами: в России расформировали движение "За права человека"
Движение "За права человека" в России решили расформировать. Такое решение приняли на съезде организации.
Источник:Сайт "За права человека"
Соответствующее решение принимали делегаты из 35 регионов России. Это произошло сегодня, 7 марта 2021 года.
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Почему движение расформировали
В заявлении движения пояснили, что такое решение приняли из-за:
- необходимости регистрировать даже незарегистрированные общественные объединения, как иностранных агентов;
- ответственности за нарушение законодательства даже для их рядовых участников.
Движение не признает себя иностранным агентом
В то же время движение отказывается признавать себя иностранным агентом, поскольку считает, что его работа всегда велась в интересах граждан России.
Мы обязуемся в пределах своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека в нашей стране,
– отметили представители организации.
Сейчас движение не признали иностранным агентом, но его глава Лев Пономарев получил статус иностранного агента.
Что известно о движении "За права человека"
- Российское движение "За права человека" создали в 1997 году.
- В феврале 2019 года организацию добавили в список иностранных агентов. 1 ноября 2019 года Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения, признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности.
- Позже глава движения Лев Пономарев создал на его базе новую одноименную организацию.
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