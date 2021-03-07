Рух "За права людини" в Росії вирішили розформувати. Таке рішення ухвалили на з'їзді організації.

Відповідне рішення ухвалювали делегати з 35 регіонів Росії. Це відбулось сьогодні, 7 березня 2021 року.

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Чому рух розформували

У заяві руху пояснили, що таке рішення ухвалили через:

необхідність реєструвати навіть незареєстровані громадські об'єднання як іноземних агентів;

відповідальність за порушення законодавства навіть для їхніх пересічних учасників.

Рух не визнає себе іноземним агентом

Водночас рух відмовляється визнавати себе іноземним агентом, оскільки вважає, що його робота завжди велася в інтересах громадян Росії.

Ми зобов'язуємось в межах своїх сил і можливостей продовжувати захищати гідність і права людини в нашій країні,

– зазначили представники організації.

Наразі рух не визнали іноземним агентом, але його очільник Лев Пономарьов отримав статус іноземного агента.

Зауважимо! У 2012 році в Росії ухвалили закон про некомерційні організації у статусі "іноземних агентів". До них можна прирівняти некомерційні організації, які займаються "політичною діяльністю" і отримують гроші з-за кордону – навіть у вигляді грантів або пожертвувань.

Що відомо про рух "За права людини"