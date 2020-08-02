Авиакатастрофа легкомоторного самолета произошла 2 августа в Калининградской области. На борту находились 3 человека, все они смогли самостоятельно выбраться из самолета.

Детали авиакатастрофы в РФ

На место аварии прибыли спасатели и пожарные. Об этом сообщает Интерфакс.

Важно 500 килограммов кокаина на борту: по дороге к Австралии упал самолет – фото

Известно, что на борту находились три человека, все они получили травмы различной тяжести.

"Жесткую посадку совершил самолет Cessna, принадлежащий частному лицу. При посадке пострадали пилот и двое пассажирок. Они доставлены в больницу,

– говорится в сообщении.

Пока точно не известно, что привело к падению самолета. В местном МЧС заявили, что самолет при разрушении не занялся и помощи пожарной команды не понадобилась.

Актуально В небе над Аляской столкнулись два самолета: никому не удалось выжить



Авиакатастрофа в РФ / Фото НТВ