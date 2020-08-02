В России разбился легкомоторный самолет: есть пострадавшие
Авиакатастрофа легкомоторного самолета произошла 2 августа в Калининградской области. На борту находились 3 человека, все они смогли самостоятельно выбраться из самолета.
Детали авиакатастрофы в РФ
На место аварии прибыли спасатели и пожарные. Об этом сообщает Интерфакс.
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Известно, что на борту находились три человека, все они получили травмы различной тяжести.
"Жесткую посадку совершил самолет Cessna, принадлежащий частному лицу. При посадке пострадали пилот и двое пассажирок. Они доставлены в больницу,
– говорится в сообщении.
Пока точно не известно, что привело к падению самолета. В местном МЧС заявили, что самолет при разрушении не занялся и помощи пожарной команды не понадобилась.
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Авиакатастрофа в РФ / Фото НТВ