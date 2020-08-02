У Росії розбився легкомоторний літак: є постраждалі
Авіакатастрофа легкомоторного літака сталася 2 серпня у Калінінградській області. На борту перебували 3 людини, усі вони змогли самостійно вилізти з літака.
Деталі авіакатастрофи у РФ
На місце аварії прибули рятувальники та пожежники. Про це повідомляє Інтерфакс.
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Відомо, що на борту перебували троє людей, усі вони отримали травми різної тяжкості.
"Жорстку посадку здійснив літак Cessna, що належить приватній особі. При посадці постраждали пілот і двоє пасажирок. Вони доставлені в лікарню,
– мовиться у повідомленні.
Наразі точно не відомо, що призвело до падіння літака. У тамтешньому МНС заявили, що літак при руйнуванні не зайнявся і допомоги пожежної команди не знадобилася.
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Авіакатастрофа у РФ / Фото НТВ