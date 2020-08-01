Авіакатастрофа сталася в американському штаті Аляска. Там зіткнулися два літаки – DHC-2 Beaver і Piper PA-12. Внаслідок аварії померли усі 7 людей, які перебували на бортах двох суден.

Деталі авіакатастрофи у небі над Аляскою

Авіакатастрофа сталася біля аеропорту міста Солдотна на півострові Кенан. Відомо, що зіткнулися одномоторні літаки DHC-2 Beaver і Piper PA-12. Про це повідомляє The New York Times.

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В авіакатастрофі загинув чиновник

На борту першого літака перебував член нижньої палати законодавчих зборів Аляски Гері Кнопп. Вів досвідченим пілотом та хорошим управителем. У другому літаку перебували шість людей: місцевий пілот, гід зі штату Канзас і сім'я з Південної Кароліни. Усі вони загинули.

Як пише видання, шість людей загинули на місці, ще одна – померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. Правоохоронці намагаються з'ясувати причини авіакатастрофи.

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Авіакатастрофа над Аляскою / Фото The Sun



В авіакатастрофі загинув чиновник / Фото The Sun