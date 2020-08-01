Авиакатастрофа произошла в американском штате Аляска. Там столкнулись два самолета – DHC-2 Beaver и Piper PA-12. В результате аварии умерли все 7 человек, находившиеся на бортах двух судов.

Детали авиакатастрофы в небе над Аляской

Авиакатастрофа произошла возле аэропорта города Солдотна на полуострове Кенай. Известно, что столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12. Об этом сообщает The New York Times.

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В авиакатастрофе погиб чиновник

На борту первого самолета находился член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэри Кнопп. Он был опытным пилотом и хорошим управляющим. Во втором самолете находились шесть человек: местный пилот, гид из штата Канзас и семья из Южной Каролины. Все они погибли.

Как пишет издание, шесть человек погибли на месте, еще один умер в карете "скорой" по дороге в больницу. Правоохранители пытаются выяснить причины авиакатастрофы.

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Авиакатастрофа над Аляской / Фото The Sun



В авиакатастрофе погиб чиновник / Фото The Sun