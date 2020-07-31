Первый раунд переговоров с Ираном состоялся 30 июля. Следующую встречу по расследованию катастрофы самолета МАУ планируют провести в октябре.

Для оперативного и объективного расследования необходимо наладить взаимодействие между правоохранительными органами Ирана и Украины, заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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У нас достаточно правовых инструментов для результативной двусторонней коммуникации во время следствия. Поэтому мы должны найти компромисс, эти переговоры – возможность наладить связь,

– отметил Мамедов.

По его словам, следующий раунд переговоров планируют провести уже в октябре.

Кроме того, Офис генпрокурора планирует посетить прокурор иранской Военной прокуратуры и руководитель Аппарата вице-президента Ирана.

Напомним, 30 июля состоялся первый раунд переговоров Координационной группы. В переговорах приняли участие Афганистан, Британия, Канада, Швеция, Украина, Иран.

О чем договорились Украина и Иран

Иранская сторона включилась в переговорный процесс относительно установления всех обстоятельств трагедии, привлечения всех виновных к ответственности и выплаты компенсаций.

относительно установления всех обстоятельств трагедии, привлечения всех виновных к ответственности и выплаты компенсаций. Иран согласился выполнить все свои обязательства в соответствии с международной конвенцией по безопасности авиации.

в соответствии с международной конвенцией по безопасности авиации. Украина договорилась с иранской стороной, как структурировать переговорный процесс.

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что власти Ирана согласны выплатить компенсацию за сбитый самолет.

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Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

Утром 8 января 2020 года самолет украинской авиакомпании МАУ упал в небе над Ираном. Произошло это сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

самолет украинской авиакомпании МАУ упал в небе над Ираном. Произошло это судна из аэропорта Тегерана. Впоследствии стало известно, что пассажирский самолет сбили ракетами , которые выпустили иранские военные.

, которые выпустили иранские военные. В результате трагедии погибли 176 человек . Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров. По делу задержали шестерых подозреваемых . Но трое из них вышли под залог.

. Но трое из них вышли под залог. Недавно в Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет распознали, как объект, который движется к Тегерану, а не наоборот.

Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции лишь в конце июля. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала