Дело о сбитии самолета МАУ: в МИД назвали главные результаты переговоров с Ираном
В результате длительных переговоров Украины и Ирана удалось достичь трех основных договоренностей. В целом переговоры длились 11 часов.
Главные результаты переговоров с Ираном
Переговоры с иранской делегацией завершились поздно вечером 30 июля. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время брифинга, сообщает 24 канал.
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О чем договорились Украина и Иран
- Иранская сторона включилась в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедий, привлечения всех виновных к ответственности и выплаты компенсаций.
- Иран согласился выполнить все свои обязательства в соответствии с международной конвенцией по безопасности авиации.
- Украина договорилась с иранской стороной, как структурировать переговорный процесс: будут говорить, следователи, технические эксперты, юристы.
Мы отмечаем настроенность на решение проблемы, по которой прибыла иранская делегация. Есть согласие, что необходимо прозрачное беспристрастное расследование,
– сказал Кулеба.
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Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что власти Ирана согласны выплатить компенсацию за сбитый самолет.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное
- Утром 8 января 2020 года самолет украинской авиакомпании МАУ упал в небе над Ираном. Произошло это сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.
- Впоследствии стало известно, что пассажирский самолет сбили ракетами, которые выпустили иранские военные.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
- Недавно в Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет распознали, как объект движется к Тегерану, а не наоборот.
- Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции лишь в конце июля. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.