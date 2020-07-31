В результате длительных переговоров Украины и Ирана удалось достичь трех основных договоренностей. В целом переговоры длились 11 часов.

Главные результаты переговоров с Ираном

Переговоры с иранской делегацией завершились поздно вечером 30 июля. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время брифинга, сообщает 24 канал.

Важно Авиакатастрофа МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв

О чем договорились Украина и Иран

Иранская сторона включилась в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедий, привлечения всех виновных к ответственности и выплаты компенсаций.

Иран согласился выполнить все свои обязательства в соответствии с международной конвенцией по безопасности авиации.

Украина договорилась с иранской стороной, как структурировать переговорный процесс: будут говорить, следователи, технические эксперты, юристы.

Мы отмечаем настроенность на решение проблемы, по которой прибыла иранская делегация. Есть согласие, что необходимо прозрачное беспристрастное расследование,

– сказал Кулеба.

Актуально "Дело сдвинулось с места": МИД начал переговоры с Ираном о компенсации за сбитый самолет МАУ

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что власти Ирана согласны выплатить компенсацию за сбитый самолет.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное