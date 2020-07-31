У результаті тривалих переговорів України та Ірану вдалося досягти трьох основних домовленостей. Загалом переговори тривали 11 годин.

Головні результати переговорів з Іраном

Переговори з іранською делегацією завершилися пізно ввечері 30 липня. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Про що домовилися Україна та Іран

Іранська сторона включилася у переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедій, притягнення всіх винних до відповідальності та виплати компенсацій.

Іран погодився виконати всі свої зобов'язання відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації.

Україна домовилася з іранською стороною, як структурувати переговорний процес: говоритимуть, слідчі, технічні експерти, юристи.

Ми відзначаємо налаштованість на розв'язання проблеми, за якою прибула іранська делегація. Є згода, що необхідне прозоре неупереджене розслідування,

– сказав Кулеба.

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