Справа збиття літака МАУ: у МЗС назвали головні результати переговорів з Іраном
У результаті тривалих переговорів України та Ірану вдалося досягти трьох основних домовленостей. Загалом переговори тривали 11 годин.
Головні результати переговорів з Іраном
Переговори з іранською делегацією завершилися пізно ввечері 30 липня. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Про що домовилися Україна та Іран
- Іранська сторона включилася у переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедій, притягнення всіх винних до відповідальності та виплати компенсацій.
- Іран погодився виконати всі свої зобов'язання відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації.
- Україна домовилася з іранською стороною, як структурувати переговорний процес: говоритимуть, слідчі, технічні експерти, юристи.
Ми відзначаємо налаштованість на розв'язання проблеми, за якою прибула іранська делегація. Є згода, що необхідне прозоре неупереджене розслідування,
– сказав Кулеба.
Актуально "Справа зрушила з місця": МЗС почало переговори з Іраном про компенсації за збитий літак МАУ
Офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві заявив, що влада Ірану згодна виплатити компенсацію за збитий літак.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне
- Вранці 8 січня 2020 року літак української авіакомпанії МАУ впав у небі над Іраном. Сталося це одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.
- Згодом стало відомо, що пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
- Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.
- Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.