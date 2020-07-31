Катастрофа МАУ: коли може відбутися другий етап переговорів з Іраном
Перший раунд переговорів з Іраном відбувся 30 липня. Наступну зустріч щодо розслідування катастрофи літака МАУ планують провести в жовтні.
Для оперативного та об'єктивного розслідування необхідно налагодити взаємодію між правоохоронними органами Ірану та України, заявив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.
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У нас достатньо правових інструментів для результативної двосторонньої комунікації під час слідства. Тому ми повинні знайти компроміс, ці переговори – можливість налагодити зв’язок,
– зазначив Мамедов.
За його словами, наступний раунд переговорів планують провести вже у жовтні.
Крім того, Офіс генпрокурора планує відвідати прокурор іранської Військової прокуратури та керівник Апарату віцепрезидента Ірану.
Нагадаємо, 30 липня відбувся перший раунд переговорів Координаційної групи. У перемовинах взяли участь Афганістан, Британія, Канада, Швеція, Україна, Іран.
Про що домовилися Україна та Іран
- Іранська сторона включилася у переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності та виплати компенсацій.
- Іран погодився виконати всі свої зобов'язання відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації.
- Україна домовилася з іранською стороною, як структурувати переговорний процес.
- Офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві заявив, що влада Ірану згодна виплатити компенсацію за збитий літак.
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Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко
- Вранці 8 січня 2020 року літак української авіакомпанії МАУ впав у небі над Іраном. Сталося це одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.
- Згодом стало відомо, що пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
- Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.
- Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.