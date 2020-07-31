Перший раунд переговорів з Іраном відбувся 30 липня. Наступну зустріч щодо розслідування катастрофи літака МАУ планують провести в жовтні.

Для оперативного та об'єктивного розслідування необхідно налагодити взаємодію між правоохоронними органами Ірану та України, заявив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

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У нас достатньо правових інструментів для результативної двосторонньої комунікації під час слідства. Тому ми повинні знайти компроміс, ці переговори – можливість налагодити зв’язок,

– зазначив Мамедов.

За його словами, наступний раунд переговорів планують провести вже у жовтні.

Крім того, Офіс генпрокурора планує відвідати прокурор іранської Військової прокуратури та керівник Апарату віцепрезидента Ірану.

Нагадаємо, 30 липня відбувся перший раунд переговорів Координаційної групи. У перемовинах взяли участь Афганістан, Британія, Канада, Швеція, Україна, Іран.

Про що домовилися Україна та Іран

Іранська сторона включилася у переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності та виплати компенсацій.

щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності та виплати компенсацій. Іран погодився виконати всі свої зобов'язання відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації.

відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації. Україна домовилася з іранською стороною, як структурувати переговорний процес.

Офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві заявив, що влада Ірану згодна виплатити компенсацію за збитий літак.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Вранці 8 січня 2020 року літак української авіакомпанії МАУ впав у небі над Іраном. Сталося це одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

літак української авіакомпанії МАУ впав у небі над Іраном. Сталося це судна з аеропорту Тегерана. Згодом стало відомо, що пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.

які випустили іранські військові. У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів. У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Але троє з них вийшли під заставу. Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.

Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу