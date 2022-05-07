Пока российские военные грабят украинцев и выносят из их домов кроссовки, унитазы и ковры, в России тоже времени не тратят. Так, в Рязани ограбили новостройку, которую построили специально для военных, сообщают в РосСМИ.

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Вынесли счетчики, сантехнику и обои

Известно, что новостройку ограбили на днях. Сам же дом расположен на Михайловском шоссе. И, как уверяют жители города, в квартирах было практически все. И обои, и двери, и ванные, и даже счетчики. Но долго оно не простояло, вандалы вынесли все, что могли.

Местные жители проявили типичное безразличие

Одна из женщин очень сожалеет, что так произошло. Мол, дом был практически готов к заселению. И дверь межкомнатная уже стояла, а на стенах обои были. Подозреваем, что даже не оборванные.

В то же время эта самая барышня видела, что двери с верхних этажей дома выносят неизвестные. И вместо того, чтобы обратиться к стражам порядка, она решила не сделать – правильно – совсем ничего.

Журналист Денис Казанский уже пошутил на этот счет: "Кругооборот "русских скреп". Пока российские военные грабили дома украинцев, их в России грабили собственные сограждане".

Известно, что закончили строительство целого жилого квартала, находящегося на балансе Минобороны России, еще в 2014 году. Сейчас 16-этажное здание, в котором произошло ограбление, передали в региональную собственность. А навести порядок в нем планируют до конца следующего года. Для этого планируют выделить из бюджета страны 204 миллиона рублей.

Тем временем на Запорожье оккупанты обокрали пенсионерку

Российские военные ворвались в дом 65-летней пенсионерки Любови Колесник, проживающей в Мелитополе. Ее дом вооруженные военные буквально перевернули к верху дном. Они пытались найти какие-то документы и фотографии. Вынесли из дома женщины ряд вещей, среди которых – детская гитара.

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