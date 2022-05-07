Поки російські військові грабують українців і виносять з їхніх домівок кросівки, унітази та килими, в Росії теж часу не марнують. Так, у Рязані пограбували новобудову, яку звели спеціально для військових, повідомляють у РосЗМІ.

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Винесли лічильники, сантехніку та шпалери

Відомо, що новобудову пограбували на днях. Сам же будинок розташований на Михайлівському шосе. І як запевняють мешканці міста, у квартирах було практично все. І шпалери, і двері, і ванни, і навіть лічильники. Але довго воно не простояло, адже вандали винесли геть усе, що лише могли.

Місцеві мешканці проявили типову байдужість

Так, одна з жіночок дуже шкодує, що так сталося. Мовляв, будинок був практично готовим до заселення. І двері міжкімнатні вже стояли, а на стінах шпалери були. Підозрюємо, що навіть не обірвані.

Водночас ця сама панянка бачила, що двері з верхніх поверхів будинку зносять невідомі. І замість того, щоб звернутися до правоохоронців, вона вирішила не зробити – правильно – зовсім нічого.

Журналіст Денис Казанський уже пожартував з цього приводу: "Кругообіг "русскіх скрєп". Поки російські військові грабували будинки українців, їх у Росії грабували власні співгромадяни".

Відомо, що закінчили побудову цілого житлового кварталу, який перебуває на балансі Міноборони Росії, ще у 2014 році. Наразі 16-поверховий будинок, в якому сталося пограбування, передали в регіональну власність. А навести лад у ньому планують до кінця наступного року. Для цього планують виділити з бюджету країни 204 мільйонів рублів.

Тим часом на Запоріжжі окупанти обікрали пенсіонерку

Російські військові вдерлися до помешкання 65-річної пенсіонерки Любові Колесник, котра проживає у Мелітополі. Її оселі озброєні військові буквально перекинули дороги дриґом. Вони намагалися знайти якісь документи та світлини. Винесли з дому жіночки вони низку речей, серед яких – дитячу гітару.

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