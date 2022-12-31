Соответствующий указ уже подписал сам Путин. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 канал.

Обратите внимание Экспорт российского газа обрушился до исторического минимума, – Reuters

Путин готов принимать иностранную валюту

Так, указ диктатора ранее регулировал торговлю газом с "недружественными" странами за рубли. Но теперь оплату долгов можно зачислять на счет российского поставщика, открытого в иностранной валюте.

Кстати, в указе говорится и о том, что погашение долга не считается основанием для возобновления поставок в случае несоблюдения иностранным покупателем порядка, введенного ранее – оплаты газа в рублях.

Европа отказывается от российского газа

Ранее сообщалось, что Европа начала сражаться с преодолением зависимости от российского топлива еще в марте. С начала полномасштабной войны против Украины лидеры ЕС снизили долю российского газа с 42% до 6%. Сейчас они уже избавились от зависимости от кровавого топлива.

На сегодняшний день Европа наладила поставки из Азербайджана, Катара, США и других стран.