Відповідний указ вже підписав сам Путін. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

Зверніть увагу Експорт російського газу обвалився до історичного мінімуму, – Reuters

Путін готовий приймати іноземну валюту

Так, указ диктатора раніше регулював торгівлю газом із "недружніми" країнами за рублі. Але тепер оплату боргів можна зараховувати на рахунок російського постачальника, відкритий в іноземній валюті.

До речі, в указі мовиться й про те, що погашення боргу не вважається підставою для відновлення постачань у разі недотримання іноземним покупцем порядку, запровадженого раніше – оплати за газ у рублях.

Європа відмовляється від російського газу

Раніше повідомлялося, що Європа почала боротися з подоланням залежності від російського палива ще у березні. З початку повномасштабної війни проти України лідери ЄС зменшили частку російського газу з 42% до 6%. Наразі вони уже позбулися залежності від кривавого палива.

На сьогодні Європа налагодила постачання з Азербайджану, Катару, США та інших країн.