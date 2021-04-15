Российская Федерация продолжает повышать градус напряжения. И делает она это не только вокруг конфликта на Донбассе, но и в отношениях с западными странами.

Угрозы и намеки о начале активных боевых действий на Востоке Украины сейчас можно услышать от каждого российского пропагандиста и близких к власти чиновников. Обвиняют в провокациях они в один голос именно украинскую сторону.

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"Заявляют на словах, о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле выделяют средства на вооружение украинской армии, наращивают присутствие кораблей в Черном море, военные учения в регионе, усиливают разведывательную деятельность на крымском направлении", – заявил секретарь совета безопасности России Николай Патрушев.

Российский военный контингент вблизи украинской границы увеличивается ежедневно. Кремль рассказывает об учениях, однако масштаб операции давно не похож на обычную ротацию войск. На фоне конфронтации с Западом и внутреннего политического кризиса Путину может быть выгодна очередная эскалация в Украине, говорят эксперты.

"У всех россиян есть друзья или родственники в соседней стране, поэтому если у этой страны выйдет, то для россиян станет понятно, что европейский путь, который выбрала Украина – эффективное во всех смыслах", – пояснил российский политолог Дмитрий Орешкин.

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Пропаганда российских СМИ

Российские СМИ, которые и до этого использовали любой повод, чтобы выставить Украину в негативном свете, в последние недели вообще резко сменили риторику. Пропагандисты будто вернулись к старым методичкам и снова рассказывают про украинских фашистов, которые угрожают, как они это называют "русскому населению Донбасса".

Используя факт массовой выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Украины за последние несколько лет, Кремль пытается выставить все именно так – как защита российских граждан.

Что говорят в Кремле

Публично официальный Кремль тоже постоянно выражает возмущение и беспокойство тем, что Украина якобы прибегает к эскалации конфликта на Донбассе. Скопление своих военных на украинской границе Москва выставляет как собственное, внутреннее дело, но в то же время там постоянно отмечают, что перемещение украинских войск и учения с союзниками создают угрозу самой России.

"Нормальная практика, когда, допустим, группа государств или какие-то альянсы оборонительные, в этом случае НАТО, проводят серию учений вблизи границ или когда назревает какой-то внутренний конфликт в стране, с которой у нас общая граница. Абсолютно естественная практика, что соседнее государство усиливает свою обороноспособность в этом регионе", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Никто не может сейчас достоверно сказать, что именно задумал на этот раз Владимир Путин и во что все это выльется. Особенно на фоне усиления санкционного давления Запада и возобновления жесткого дипломатического противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Новые санкции США против России

Звонок Байдена Путину градус напряжения, кажется, не уменьшил, в наоборот, повысил. На предложение президента США встретиться и обсудить больные темы у Путина ответили, что тот очень занят. И добавили, если Вашингтон введет новую порцию санкции – это еще больше уменьшит шансы личной встречи. Вашингтон услышал, и санкции таки ввел.

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Под них попали 6 IT-компаний и 32 человека, причастные к вмешательству в американские выборы и хакерские атаки. 10 дипломатов выдворили из США из-за работы на спецслужбы России. Еще на 8 должностных лиц из РФ наложили санкции именно за участие в конфликте в Украине.

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