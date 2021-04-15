Російська Федерація продовжує підвищувати градус напруги. І робить вона це не лише навколо конфлікту на Донбасі, але й у відносинах з західними країнами.

Погрози і натяки про початок активних бойових дій на Сході України зараз можна почути від кожного російського пропагандиста та близьких до влади чиновників. Звинувачують у провокаціях вони в один голос саме українську сторону.

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"Заявляють на словах, про свою незацікавленості в розпалюванні конфлікту, а насправді виділяють кошти на озброєння української армії, нарощують присутність кораблів у Чорному морі, військові навчання в регіоні, підсилюють розвідувальну діяльність на кримському напрямку", – заявив секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев.

Російський військовий контингент поблизу українського кордону збільшується щодня. Кремль розповідає про навчання, однак масштаб операції давно не схожий на звичайну ротацію військ. На тлі конфронтації з Заходом та внутрішньої політичної кризи, Путіну може бути вигідна чергова ескалація в Україні, кажуть експерти.

"У всіх росіян є друзі або родичі в сусідній країні, тому якщо у цієї країни вийде, то для росіян стане зрозуміло, що європейський шлях, який вибрала Україна – ефективний у всіх сенсах", – пояснив російський політолог Дмитро Орєшкін.

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Пропаганда російських ЗМІ

Російські ЗМІ, які і до цього використовували будь-який привід, аби виставити Україну в негативному світлі, в останні тижні взагалі різко змінили риторику. Пропагандисти ніби повернулися до старих методичок та знову розповідають про українських фашистів, які загрожують, як вони це називають "російському населенню Донбасу".

Використовуючи факт масової видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях України за останні кілька років, Кремль намагається виставити все саме так – як захист вже російських громадян.

Що кажуть в Кремлі

Публічно офіційний Кремль теж постійно висловлює обурення і занепокоєння тим, що Україна нібито вдається до ескалації конфлікту на Донбасі. Скупчення своїх військових на українському кордоні Москва виставляє як власну, внутрішню справу, але водночас там постійно наголошують, що переміщення українських військ та навчання з союзниками створюють загрозу самій Росії.

"Нормальна практика, коли, припустимо, група держав або якісь альянси оборонні, в цьому випадку НАТО, проводять серію навчань поблизу кордонів або коли назріває якийсь внутрішній конфлікт в країні, з якої у нас спільний кордон. Абсолютно природна практика, що сусідня держава посилює свою обороноздатність в цьому регіоні", – заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Ніхто не може зараз беззаперечно сказати, що саме задумав на цей раз Володимир Путін і в що все це виллється. Особливо на тлі посилення санкційного тиску Заходу та поновлення жорсткого дипломатичного протистояння між Москвою і Вашингтоном.

Нові санкції США проти Росії

Дзвінок Байдена Путіну градус напруги, здається, не зменшив, в навпаки – підвищив. На пропозицію президента США зустрітись і обговорити болючі теми у Путіна відповіли, що той дуже зайнятий. І додали, якщо Вашингтон запровадить нову порцію санкції – це ще більше зменшить шанси особистої зустрічі. Вашингтон почув, і санкції таки запровадив.

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Під них попали 6 IT-компаній та 32 особи, причетні до втручання в американські вибори і хакерські атаки. 10 дипломатів видворили з США через роботу на спецслужби Росії. Ще на 8 посадовців з РФ наклали санкції саме за участь в конфлікті в Україні.

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