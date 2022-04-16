В России репрессируют командиров из-за провала в войне: двое уже бесследно исчезли

Путинские власти продолжают репрессии в отношении командиров армии, которые "не оправдали высокого доверия", то есть провалили свои задачи в Украине.

В течение недели в оккупированной Горловке работала комиссия из России, которая должна была выяснить, почему возник "некомплект" 3-й отдельной мотострелковой бригады российских войск.

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Выяснили, что, согласно докладам командиров, к началу войны бригада была на 100% укомплектована. Однако после начала боевых действий поняли, что на самом деле только 55%.

После этого двоих командиров батальонов задержали, вероятно, сотрудники ФСБ. Дальнейшая их судьба – неизвестна.

Исчезновение другого командира

После общения с сотрудниками ФСБ вывезли и заместителя командующего корпусом "минобороны" так называемых квазиреспублик Эдуарда Басурина.

Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы России применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

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