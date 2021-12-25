Сообщение опубликовал неизвестный. Он призвал Путина уйти в отставку и заявил, что он – вор.

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Неизвестный заявил, что не боится Путина

Автор баннера заявил, что не боится стражей порядка и российских властей. Кроме того, он добавил, что Путин обворовал Россию и ему пора в отставку.

Путин вор! Да. И я говорю об этом смело. Я не боюсь его полиции и росгвардии, которым он "набрасывает" по 10 000 рублей "за вред". Я не боюсь его системы и сам старичок вызывает у меня только ненависть и презрение. Володя, на улице 2021 год заканчивается. Награбил и хватит. Пора в отставку. Хватит. Дай пожить стране и людям,

– говорится в сообщении.

Ожидано, что сообщение едва ли не сразу удалили. Однако снимки экрана остались.





"Путин – вор" / Скриншот с российского сайта госзакупок

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