Допис опублікував невідомий. Він закликав Путіна піти у відставку і заявив, що він – крадій.

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Невідомий заявив, що не боїться Путіна

Автор банера заявив, що не боїться правоохоронців та російської влади. Крім того, він додав, що Путін обікрав Росію і йому пора у відставку.

Путін крадій! Так. І я кажу про це сміливо. Я не боюся його поліції і росгвардії, яким він "накидує" по 10 000 рублів "за шкідливість". Я не боюся його системи і сам старий викликає у мене лише ненависть і презирство. Володя, на вулиці 2021 рік закінчується. Награбував і досить. Пора у відставку. Досить. Дай пожити країні і людям,

– йдеться в дописі.

Очікувано, що допис ледь не одразу видалили. Однак знімки екрану залишилися.





"Путін – крадій" / Скриншот з російського сайту держзакупівель

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