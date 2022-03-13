В России силовики бросают в автозаки всех – даже тех, кто поддерживает войну
13 марта 2022 , 18:44Читати новину українською
Источник:телеграм Госспецсвязи
В России на Красной площади силовики бросают в автозаки всех. Арестовывают даже тех людей, которые не употребляют слово война и которых все "устраивает".
Это можно заметить по кадрам, обнародованным Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. В частности, на видео заметно, какая ситуация в России по состоянию на 13 марта – на 18 день войны против Украины.
Заметьте Оккупанты сбросили на Мариуполь уже почти 100 авиабомб: погибли более 2 тысяч человек
В России арестовывают всех – даже тех, кто выступает за войну
В России задерживают даже приверженцев войны Россия против Украины: видео