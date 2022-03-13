В России силовики бросают в автозаки всех – даже тех, кто поддерживает войну

В России на Красной площади силовики бросают в автозаки всех. Арестовывают даже тех людей, которые не употребляют слово война и которых все "устраивает".

Это можно заметить по кадрам, обнародованным Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. В частности, на видео заметно, какая ситуация в России по состоянию на 13 марта – на 18 день войны против Украины.

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В России арестовывают всех – даже тех, кто выступает за войну



В России задерживают даже приверженцев войны Россия против Украины: видео