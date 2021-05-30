Юноша 2 дня боролся за свою жизнь, но в итоге она оборвалась. Жертвой произвола российских полицейских стал Векил Абдуллаев.

Важно В России полицейский случайно выстрелил в голову 19-летнему парню: видео 18+

Ранее СМИ сообщали, что парень находился в крайне тяжелом состоянии. 30 мая он умер в реанимации.

Детали инцидента

Вечером 28 мая в Новосибирской области полицейские пытались задержать водителя Toyota, который не остановился по требованию и продолжил движение. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине.

В это время его товарищи вернулись и попытались помешать полицейским, один из них оказал активное сопротивление. Полицейский достал пистолет, чтобы напугать юношу. Однако, как отметили в следственном комитете, раздался непроизвольный выстрел.

В результате пострадавший получил пулевое ранение головы. В крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в местную больницу.

Какое наказание светит полицейским

Из-за инцидента против сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье 286 о превышении должностных полномочий. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет.