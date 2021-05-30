Юнак 2 дні боровся за своє життя, але зрештою воно обірвалося. Жертвою свавілля російських поліцейських став Векіл Абдуллаєв.

Важливо У Росії поліцейський випадково вистрілив у голову 19-річному хлопцеві: відео 18+

Раніше ЗМІ повідомляли, що хлопець перебував у вкрай важкому стані. 30 травня він помер в реанімації.

Деталі інциденту

Ввечері 28 травня у Новосибірській області поліцейські намагалися затримати водія Toyota, який не зупинився на вимогу і продовжив рух. З нього вибігли кілька людей і спробували сховатися. Поліцейські затримали одного з правопорушників та супроводили до патрульної машини.

У цей час його товариші повернулися і спробували перешкодити поліцейським, один з них чинив активний опір. Поліцейський дістав пістолет, аби налякати юнака. Однак, як зазначили у слідчому комітеті, пролунав мимовільний постріл.

Внаслідок цього потерпілий отримав кульове поранення голови. У вкрай важкому ставні його госпіталізували у місцеву лікарню.

Яке покарання світить поліцейським

Через інцидент проти співробітника поліції порушили кримінальну справу за статтею 286 про перевищення посадових повноважень. Максимальне покарання за нею передбачає позбавлення волі терміном до 4 років.