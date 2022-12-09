В этом ролике пропагандисты хотели высмеять призывников, сбежавших за границу из-за мобилизации. Видео распространили российские СМИ, пишет 24 канал.

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Уезжают "мальчики"

Пропагандисты рассказали "щемящую" историю, как российские обеспеченные мужчины бегут с территории своей страны в Грузию. Их они и назвали "мальчиками". Чтобы показать "настоящих мужчин", пропагандисты использовали уже заезженный прием со старенькой бабушкой. Мол, пожилая женщина падает, у нее рассыпаются пакеты, а на помощь бегут подростки. Именно этих подростков Россия и хочет отправить на войну, ведь они "мужчины".

В лучших традициях перформанса на видео добавили грустную музыку и мрачные тона. Все для того, чтобы пробить россиян на слезы, а не смех от бессмысленности.

В России сняли очередной ролик о мобилизации: видео

«Мальчики уехали, мужчины остались». Россиян убеждают не бежать от мобилизации в новом видео. Оцените уровень пафоса и игру актеров, которой вряд ли бы поверил Станиславский. pic.twitter.com/U8emFRsaE8 — SOTA (@Sota_Vision) December 7, 2022

В России готовятся к новой волне мобилизации