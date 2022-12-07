Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, что в последние несколько десятков лет в России работает мобилизационная система осенних и весенних призывов.

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Как устроена мобилизационная система в России

Эта система может набирать около 120 – 150 тысяч человек в месяц на уровень подготовки за 2 – 3 месяца. Кроме того, военное руководство может объявить еще по одной волне между этими призывами, но не больше.

Так, по словам Свитана, та волна мобилизации, которую запустили в сентябре, отработала 2 – 2,5 месяца и собрала около 150 тысяч человек. Это количество подготовила сама мобилизационная система, а вот остаток, который превысил эту цифру, сразу был направлен в войска. Именно этих неподготовленных частично мобилизованных увидели на линии фронта буквально на 2 – 3 день после начала мобилизации.

С ноября россияне набирают осенний призыв, а в конце декабря, к концу года, скорее всего, будет демобилизация старого призыва и мероприятие новых срочников. А вот с января действительно может начаться новая волна мобилизации, чтобы к весне набрать еще больше 150 тысяч человек.

Я думаю, максимум, что мы получим в конце зимы – это где-то 150 тысяч с волны мобилизации. Но к тому времени мы уже переведем в режим "двухсотых", "трехсотых", "пятисотых" предыдущую волну, и в принципе большой проблемы это нам не принесет,

– считает Свитан.

Роман Свитан рассказал о перспективах новой мобилизации в России: смотрите видео

Могут быть сложности

Впрочем, полковник ВСУ отметил, что если россияне немного перенесут весенний призыв, и запустят еще одну волну мобилизации сразу за январской, то есть в марте – апреле, то на весну мы можем получить около 300 тысяч "мобиков".

Как подчеркнул Свитан, исходя из такой цикличности, Украине нужно закончить текущую кампанию до весны, то есть за зиму выйти на границы 1991 года. В этом случае от каких-либо глобальных проблем и любой волны мобилизации, которую только смогут придумать россияне, нас сможет прикрыть вступление в НАТО.

Если же в Альянсе будут какие-то задержки, то линия фронта будет проходить вдоль границы Украины и России, и составит около 1000 километров.

"Это будет новая линия фронта, но ее будет гораздо проще оборонять, поскольку уже сейчас проходят определенные превентивные мероприятия и в Харьковской, и в Сумской областях. После деоккупации нужно будет просто продлить ее до Юга, уровня Новоазовска, и занять оборонную позицию", – рассказал военный эксперт.

Он добавил, что россияне уже также начали создавать линии обороны вдоль российско-украинской границы – начинают отстраивать засечные линии, включают режим набора добровольцев к оборонным мероприятиям и прочее. То есть они также понимают, что украинская сторона выйдет на границы 1991 года, и готовятся к тому, что линия фронта будет проведена там.

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