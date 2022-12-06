На самом деле, Украина была готова к тому, что Кремль объявит мобилизацию. Об этом в интервью заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Роман Горбач.

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Мобилизация в Украине не связана с происходящим в России

В начале полномасштабной войны, в феврале – марте, мобилизация в Украине происходила на достаточно высоком уровне. По словам Горбача, тогда в армию действительно призвали очень много личного состава.

Сейчас она (мобилизация – 24 канал) проходит в плановом режиме. Призывается значительно меньшее количество личного состава для доукомплектования воинских частей. Нет таких "волн", связанных как-то с теми мерами в России,

– объяснил военный.

В России возобновляются мобилизационные мероприятия

В русских телеграм-каналах активно распространяют информацию о возобновлении мобилизационных мероприятий. Россияне ссылаются на источники в разведке и говорят, что власти уже формируют списки граждан, подлежащих мобилизации с 12 декабря по 1 февраля. Вероятно, уже на этой неделе военкоматы в России снова начнут раздавать повестки.

Теперь будут наведываться даже в больницы и вузы. Интересно, что новая волна мобилизации может затронуть в основном жителей крупных городов России. Все потому, что предел военнообязанных из поселков уже иссяк.

Следует заметить, что официально российские власти такую информацию еще не комментировали.