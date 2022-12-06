Насправді Україна була готова до того, що Кремль оголосить мобілізацію. Про це в інтерв'ю заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Роман Горбач.

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Мобілізація в Україні не пов'язана з тим, що відбувається у Росії

На початку повномасштабної війни, у лютому – березні, мобілізація в Україні відбувалася на досить високому рівні. За словами Горбача, тоді до війська дійсно призвали дуже багато особового складу.

Зараз вона (мобілізація – 24 канал) проходить у плановому режимі. Призивається значно менша кількість особового складу для доукомплектування військових частин. Нема таких "хвиль", пов'язаних якось із тими заходами в Росії,

– пояснив військовий.

У Росії відновлюють мобілізаційні заходи

У російських телеграм-каналах активно поширюють інформацію про відновлення мобілізаційних заходів. Росіяни посилаються на джерела у розвідці й кажуть, що влада вже формує списки громадян, які підлягають мобілізації з 12 грудня по 1 лютого. Ймовірно, вже цього тижня військкомати у Росії знову почнуть роздавати повістки.

Тепер нібито будуть навідуватися навіть у лікарні та виші. Цікаво, що нова хвиля мобілізації може торкнутися здебільшого мешканців великих міст Росії. Все тому, що ліміт військовозобов'язаних з селищ вже вичерпався.

Варто зауважити, що офіційно російська влада таку інформацію ще не коментувала.