Про це 24 каналу розказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, що останні кілька десятків років у Росії працює мобілізаційна система осінніх та весняних призовів.

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Як влаштована мобілізаційна система в Росії

Ця система може набирати близько 120 – 150 тисяч людей на місяць на рівень підготовки за 2 – 3 місяці. Крім того, військове керівництво може оголосити ще по одній хвилі між цими призовами, але не більше.

Так, за словами Світана, та хвиля мобілізації, яку запустили у вересні, відпрацювала 2 – 2,5 місяці, і зібрала близько 150 тисяч людей. Цю кількість підготувала сама мобілізаційна система підготувала, а от залишок, який перевищив цю цифру, одразу був направлений у війська. Саме цих непідготовлених частково мобілізованих побачили на лінії фронту буквально на 2 – 3 день після початку мобілізації.

З листопада росіяни набирають осінній призов, а наприкінці грудня, під кінець року, скоріш за все, буде демобілізація старого призову та захід нових строковиків. А от з січня справді може розпочатися нова хвиля мобілізації, аби до весни набрати ще щонайбільше 150 тисяч людей.

Я думаю, максимум, що ми отримаємо на кінець зими – це десь 150 тисяч з хвилі мобілізації. Але до того часу ми вже переведемо в режим "двохсотих", "трьохсотих", "п'ятисотих" попередню хвилю, і в принципі великої проблеми це нам не принесе,

– вважає Світан.

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Можуть бути складнощі

Утім, полковник ЗСУ зауважив, що якщо росіяни трохи перенесуть весняний призов, і запустять ще одну хвилю мобілізації одразу за січневою, тобто у березні – квітні, то загалом на весну ми можемо отримати близько 300 тисяч "мобіків".

Відтак, як наголосив Світан, виходячи з такої циклічності, Україні потрібно закінчити поточну кампанію до весни, тобто за зиму вийти на кордони 1991 року. У цьому випадку від якихось глобальних проблем і будь-якої хвилі мобілізації, яку тільки зможуть вигадати росіяни, нас зможе прикрити вступ до НАТО.

Якщо ж в Альянсі будуть якісь затримки, то лінія фронту проходитиме вздовж кордону України та Росії, і складатиме близько 1000 кілометрів.

"Це буде нова лінія фронту, але її буде набагато простіше обороняти, оскільки вже зараз відбуваються певні превентивні заходи і в Харківській, і в Сумській областях. Після деокупації треба буде просто продовжити її до Півдня, рівня Новоазовська, і зайняти оборонну позицію", – розповів військовий експерт.

Він додав, що росіяни вже також почали створювати лінії оборони вздовж російсько-українського кордону – починають відбудовувати засічні лінії, вмикають режим набору добровольців до оборонних заходів тощо. Тобто вони також розуміють те, що українська сторона вийде на кордони 1991 року, і готуються до того, що лінія фронту буде проведена там.

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