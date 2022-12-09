У цьому ролику пропагандисти хотіли висміяти призовників, які втекли за кордон через мобілізацію. Відео поширили російські ЗМІ, пише 24 канал.
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Виїжджають "хлопчики"
Пропагандисти розповіли "щемливу" історію, як російські забезпечені чоловіки втікають з території своєї країни у Грузію. Їх вони й назвали "хлопчиками". Щоб показати "справжніх чоловіків" пропагандисти використали вже заїжджений прийом зі старенькою бабцею. Мовляв, літня жінка падає, у неї розсипаються пакети, а на поміч біжать підлітки. Саме цих підлітків Росія й хоче відправити на війну, вони ж бо "чоловіки".
У найкращих традиціях перформансу на відео додали сумну музику й похмурі тони. Все для того, щоб пробити росіян на сльози, а не сміх від безглуздості.
У Росії зняли черговий ролик про мобілізацію: відео
У Росії готуються до нової хвилі мобілізації
- Наразі офіційного повідомлення від Кремля про початок мобілізації не було. Владімір Путін запевняє, що ніякої другої хвилі не буде. Однак російські телеграм-канали пишуть, що списки призовників вже готові.
- За даними української розвідки, на цей раз росіяни вирішили мобілізувати дітей – 17-річних юнаків з окупованих територій України. То ж ролик про "чоловіків" набуває вже іншого сенсу.
- Якщо Кремль таки наважиться залучити до бойових дій неповнолітніх, то це стане ще одним пунктом у довжелезному списку воєнних злочинів Росії.