Об этом 24 каналу сообщил правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. Он напомнил, что россия готовит псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

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Это нужно кремлю для того, чтобы включить оккупированные земли в так называемое "союзное государство".

Сбор подписей против горбачева

Как рассказал Лисянский, сейчас в россии проходит масштабная кампания подачи исков против первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

Разработали специальный сайт, где можно подать иск, чтобы обжаловать действия горбачева в отношении территорий советского союза. Также по всей россии собирают подписи и готовят обращение к генеральному прокурору и российским судам, чтобы они возобновили территорию советского союза,

– отметил правозащитник.

Что задумал кремль

По словам Лысянского, кремль хочет воссоздать советский союз, однако это не будет новая версия того существовавшего ранее СССР. В новых планах москвы есть определенные отличия.

Они собираются образовывать большое "союзное государство", которое фактически будет являться расширением российской федерации. Туда будут входить временно оккупированная территория Украины и территория Беларуси,

– сказал директор Института стратегических исследований и безопасности.

Он добавил, что на этих территориях москва не остановится.

Планы россиян в Одесской области и в Молдове

Ведь путин видит в составе своего так называемого "союзного государства" еще и Гагаузию – автономное территориальное образование на юге Молдовы.

"В телеграме уже создали группу "Гагаузская народная республика". Можно понять, к чему все идет", – сказал Лысянский.

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Правозащитник напомнил, что в 2015 году россияне пытались провозгласить так называемую "бессарабскую народную республику" в южных районах Одесчины, в которую вошла бы Гагаузия. Тогда у кремля ничего не вышло.

Сейчас Москва запускает ситуацию с Гагаузией снова для того, чтобы политически поджечь Одесскую область. кремль будет пытаться дестабилизировать ситуацию и в Молдове, и в Украине. Вдобавок есть еще и приднестровье,

– сказал Лисянский.

Может ли кремль отказаться от своего замысла

Директор Института стратегических исследований и безопасности отметил, что у него есть документы, свидетельствующие о подготовке россиянами к созданию так называемого "союзного государства". Все подтверждения правозащитник уже передал спецслужбам.

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По словам Лисянского, кремль вряд ли откажется от своих планов.

"Они в это реально верят и будут пытаться это создать. Возможно, их политики что-то и пересмотрят. Но пока политтехнологи получили именно такую команду", – сказал правозащитник.

Лисянский рассказал о планах кремля: смотрите видео

Планы россии по Украине