Про це 24 каналу повідомив правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. Він нагадав, що росія готує псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

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Це потрібно кремлю для того, аби включити окуповані землі до так званої "союзної держави".

Збір підписів проти горбачьова

Як розповів Лисянський, зараз у росії відбувається масштабна кампанія подачі позовів проти першого та єдиного президента срср міхаіла горбачьова.

Розробили спеціальний сайт, де можна подати позов, аби оскаржити дії горбачьова щодо територій радянського союзу. Також по всій росії збирають підписи та готують звернення до генерального прокурора та російських судів, аби вони поновили територію радянського союзу,

– зазначив правозахисник.

Що задумав кремль

За словами Лисянського, кремль хоче відтворити радянський союз, однак це не буде нова версія того срср, який існував колись. У нових планах москви є певні відмінності.

Вони збираються утворювати велику "союзну державу", яка фактично буде розширенням російської федерації. Туди будуть входити тимчасово окупована територія України та територія білорусі,

– сказав директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки.

Він додав, що на цих територіях москва не зупиниться.

Плани росіян на Одещині та в Молдові

Адже путін бачить у складі своєї так званої "союзної держави" ще й Гагаузію – автономне територіальне утворення на півдні Молдови.

"В телеграмі вже створили групу "Гагаузская народная республіка". Можна зрозуміти, до чого все йде", – сказав Лисянський.

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Правозахисник нагадав, що у 2015 році росіяни намагалися проголосити так звану "бесарабську народну республіку" у південних районах Одещини, до якої б увійшла Гагаузія. Тоді у кремля нічого не вийшло.

Зараз москва запускає ситуацію з Гагаузією знову для того, щоб політично підпалити Одеську область. кремль буде намагатися дестабілізувати ситуацію і в Молдові, і в Україні. На додачу є ще й придністров'я,

– сказав Лисянський.

Чи може кремль відмовитися від свого задуму

Директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки зазначив, що має документи, які свідчать про підготовку росіянами до створення так званої "союзної держави". Усі докази правозахисник вже передав спецслужбам.

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За словами Лисянського, кремль навряд чи відмовиться від своїх планів.

"Вони в це реально вірять і будуть намагатися це створити. Можливо, їхні політики щось і переглянуть. Але поки політтехнологи отримали саме таку команду", – сказав правозахисник.

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Плани росії щодо України