Про це розповів 24 каналу правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. За його словами, у Херсоні й Запоріжжі процесів щодо проведення референдуму йде більше, ніж на Донеччині.

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Що відомо про підготовку росією "референдумів"

Лисянський розповів, що плани щодо проведення окупантами різних заходів та концертів, які потрапили у їхнє розпорядження, свідчать про те, що агіткампанія окупантів розкинута на весь вересень.

Повноцінна агітаційна кампанія йде на тимчасово окупованій території в Луганській області, а у Донецькій області вона є слабшою,

– сказав правозахисник.

Він зазначив, що росіяни провели у Херсоні й Запоріжжі так звані форуми. А у Херсоні вони ще й підписали "декларацію" на кшталт "доктрини" про "російський Донбас".

За словами правозахисника, їм вдалося отримати цю "декларацію", зламавши пошту одного з функціонерів окупантів. Вона є такою собі агіткою, в якій обґрунтовується те, чому росія вирішила окупувати Херсонську область. Її вже відправили до Офісу Президента та всіх українських спецслужб.

Чи планують окупанти "референдуми" на 11 вересня

Лисянський вважає, що у Луганській області росіяни все ж збираються провести свій "референдум" 11 вересня. А на Донеччині поки що немає ніякої агітації, крім приїзду проросійських політиків.

У Донецькій області тільки агітаційних концертів заплановано до 30 вересня. Тобто є суперечності, які підтверджують те, що вони не будуть проводити,

– заявив він.

Правозахисник зауважив, що навіть у Херсоні й Запоріжжі процесів щодо проведення референдуму йде більше, ніж на Донеччині.

У планах росії провести свої "референдуми" на окупованих територіях є суперечності: дивіться відео

Яка причина

Лисянський пояснив, що російській федерації дуже потрібен сухопутний коридор до окупованого Криму, тому вона вирішила брати цю територію. Фактично поки що для окупантів неважлива інша територія Донецької області. Вони розуміють, що не можуть взяти її швидко.

А сухопутний коридор до Криму в них уже є. І російська федерація вже з'єднується через тимчасово окуповану територію Запорізької і Херсонської областей із Кримом,

– зазначив правозахисник.

Тому, резюмував він, росіяни дуже сильно поспішають для того, щоб фактично застовпити за собою цю територію. загарбники чомусь вирішили, що після проведення "референдуму" вона вже буде їхньою.

Важливо! окупанти планували за 3 днів захопити Київ, а по факту ось уже майже пів року не можуть вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини. Тож і псевдореферендум на Донбасі відкладається. У розвідці Великої Британії зазначили, що плани ворога провалились через те, що він продовжує зазнавати втрат і невдач на фронті.

Плани окупантів провести "референдуми": що відомо

Окупаційна "влада" Херсонщини та Запорізької області все ж планує свій псевдореферендум. Посіпаки кремля 23 липня навіть почали назбирувати так звані виборчі комісії.

Головний гауляйтер Запорізької області євгєній баліцкій уже дав "розпорядження" про підготовку "референдуму" за приєднання до росії. Розпочати підготовку доручили "виборчій комісії".

російські окупанти також готуються провести у Мелітополі так званий "референдум". Щоб буцімто проголосувати навіть не потрібно буде виходити з дому – колаборанти самі прийдуть до кожного у квартиру.

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