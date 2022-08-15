Об этом рассказал 24 каналу правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. По его словам, в Херсоне и Запорожье процессов проведения референдума идет больше, чем в Донецкой области.

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Что известно о подготовке россией "референдумов"

Лисянский рассказал, что планы проведения российских различных мероприятий и попавших в их распоряжение концертов свидетельствуют о том, что агиткампания оккупантов растянута на весь сентябрь.

Полноценная агитационная кампания идет на временно оккупированной территории в Луганской области, а в Донецкой области она слабее,

– сказал правозащитник.

Он отметил, что россияне провели в Херсоне и Запорожье так называемые форумы. А в Херсоне они еще и подписали "декларацию" типа "доктрины" о "российском Донбассе".

По словам правозащитника, им удалось получить эту "декларацию", сломав почту одного из функционеров оккупантов. Она является такой себе агиткой, в которой обосновывается то, почему россия решила оккупировать Херсонскую область. Ее уже отправили в Офис Президента и все украинские спецслужбы.

Планируют оккупанты "референдумы" на 11 сентября

Лисянский считает, что в Луганской области россияне все же намерены провести свой "референдум" 11 сентября. А в Донецкой области пока нет никакой агитации, кроме приезда пророссийских политиков.

В Донецкой области только агитационных концерты запланированы до 30 сентября. То есть существуют противоречия, подтверждающие то, что они не будут проводить,

– заявил он.

Правозащитник отметил, что даже в Херсоне и Запорожье процессов проведения референдума идет больше, чем в Донецкой области.

В планах россии провести свои "референдумы" на оккупированных территориях есть противоречия: смотрите видео

Какая причина

Лисянский объяснил, что российской федерации очень нужен сухопутный коридор в оккупированный Крым и так они решили брать эту территорию. Фактически пока для оккупантов неважна другая территория Донецкой области. Они понимают, что не могут взять ее быстро.

А сухопутный коридор в Крым у них уже есть. И российская федерация уже соединяется через временно оккупированную территорию Запорожской и Херсонской областей с Крымом,

– отметил правозащитник.

Поэтому, резюмировал он, россияне очень сильно спешат для того, чтобы фактически застолбить за собой эту территорию. захватчики почему-то решили, что после проведения "референдума" она уже будет их.

Важно! оккупанты планировали за 3 дня захватить Киев, а по факту вот уже почти полгода не могут выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Так что и псевдореферендум на Донбассе откладывается. В разведке Великобритании отметили, что планы врага провалились из-за того, что он продолжает нести потери и неудачи на фронте.

Планы оккупантов провести "референдумы": что известно

Оккупационная "власть" Херсонской и Запорожской областей все же планирует свой псевдореферендум. Посипаки кремля 23 июля даже начали собирать так называемые избирательные комиссии.

Главный гауляйтер Запорожской области евгений балицкий уже дал "распоряжение" о подготовке "референдума" за присоединение к россии. Начать подготовку было поручено "избирательной комиссии".

российские оккупанты также готовятся провести в Мелитополе так называемый "референдум". Чтобы проголосовать даже не нужно будет выходить из дома – коллаборанты сами придут к каждому в квартиру.

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