окупантам бракує колаборантів

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що псевдореферендум можливий хіба як фейк. Тож, усі приготування росіян на тимчасово окупованих територіях, як от на Запоріжжі – марні.

Увага 90% жителів Мелітополя навіть над під дулом автоматів кажуть "ні" російській окупації, – мер

Данілов констатував, що в росії немає ресурсів створити навіть видимість проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

росії не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин",

– наголосив Данілов.

Що відомо про ймовірні псевдореферендуми росії

На території Запорізької та Херсонської областей російські окупанти намагаються набрати колаборантів та гауляйтерів, які б забезпечили проведення незаконних референдумів щодо нібито приєднання до росії.

Рух опору полює за різноманітними колаборантами. Цивільне населення також всіляко опирається окупантам.

Те саме у Мелітополі, але росіяни вирішили штучно розв'язати проблему. Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти завезли у місто колаборантів.

7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

Більше про це – провести "референдум" у Мелітополі неможливо, 2 бази орків не функціонують: дивитись відео