В России собираются национализировать ушедшие с рынка компании: посягают на IKEA и McDonald's

В государстве-агрессоре составили список компаний, которые могут национализироваться. К нему отнесли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и многие другие.

В результате войны, которую Россия ведет против Украины, международные бренды массово уходят с российского рынка. Поэтому страна очень раздражается и начала говорить что-то о национализации компаний, пишут СМИ государства-агрессора, сообщает 24 канал.

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Россия составила список компаний, которые нужно национализировать

В России составили список компаний, которые могут национализироваться. Пока он насчитывает около 60 брендов, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Однако государство намерено дополнять этот список.

В список попали следующие компании:

Volkswagen,

Apple,

IKEA,

Microsoft,

IBM,

Shell,

McDonald's,

Porsche,

Toyota,

H&M и т.д.

Этот список сформировала организация "Общественная потребительская инициатива". Россияне хотят приобщить к работе над ним правоохранительные органы, минпромторг и роскомнадзор. Список уже направили в правительство и Генпрокуратуру.

Россия никак не может понять, что за свои действия следует отвечать, в частности, санкциями. Там говорят, что "у власти уже сформировалась единая позиция, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в стране". Однако стадия отрицания рано или поздно перейдет в стадию принятия.

Как в России хотят "бороться" с санкциями

7 марта стало известно, что путинская партия хочет национализировать имущество компаний, объявляющих о закрытии производств в России из-за войны в Украине. После этого российское минэкономики предложило ввести внешнее управление в компаниях, принадлежащих иностранцам не менее чем на 25% и ушедших с российского рынка.

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