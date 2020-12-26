Два выстрела из боевой автоматической пушки – якобы случайно – произвел 19-летний ефрейтор в городе Псков в России. Один снаряд попал в торгово-развлекательный центр, второй до сих пор не нашли. Просто чудо, что никто не пострадал.

19-летний ефрейтор Комаров в российском городе Псков находился на территории военной части. Ничего не предвещало беды, но, как пишет телеграмм канал Baza , что-то пошло не так – и военный выстрелил дважды из автоматической пушки.

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По предварительным данным, солдат обслуживал БМД-4 (боевая машина десанта). Как ему удалось дважды выстрелить из пушки, да еще и случайно – пока не известно.

Зато известно, что болванка одного из боеприпасов пробила крышу торгово-развлекательного центра "Фиорд Плаза". А потом приземлилась на 2 этаже – в "Детском мире". Куда попал другой снаряд – еще не выяснили.

Свидетели говорят, что просто чудом никто не погиб , и никто не получил даже повреждений.

Хотя посетители ТРЦ натерпелись страха: после обстрела пришлось срочно эвакуировать три сотни людей, а вокруг них собралось еще три сотни полицейских и нацгвардейцев.