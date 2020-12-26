Два постріли з бойової автоматичної гармати – начебто випадково – здійснив 19-річний єфрейтор у місті Псков у Росії. Один снаряд влучив у торгово-розважальний центр, другий досі не знайшли. Просто диво, що ніхто не постраждав.

19-річний єфрейтор Комаров у російському місті Псков перебував на території військової частини. Нічого не віщувало біди, але, як пише телеграм-канал Baza, щось пішло не так – і військовий вистрелив двічі з автоматичної гармати.

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За попередніми даними, солдат обслуговував БМД-4 (бойова машина десанту). Як йому вдалося двічі вистрелити з гармати, ще й випадково – поки що не відомо.

Але відомо, що болванка одного з боєприпасів пробила дах торгівельно-розважального центру "Фіорд Плаза". А потім приземлилася на 2 поверсі – у "Дитячому світі". Куди влучив інший снаряд – ще не з'ясували.

Свідки кажуть, що просто дивом ніхто не загинув, і ніхто не отримав навіть ушкоджень.

Хоча відвідувачі ТРЦ натерпілися страху: після обстрілу довелося терміново евакуювати три сотні людей, а навколо них зібралося ще три сотні поліцейських та нацгвардійців.

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