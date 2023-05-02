Об этом в эфире 24 Канала заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, задача украинских спецслужб оторвать россиян от телевизора и показать реальность.

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Россияне должны увидеть реальность

Андрей Юсов подчеркнул, что количество разного рода "инцидентов" на территории России будет постоянно расти до выхода российских войск из Украины.

Большинство россиян продолжает больше доверять телевизору, чем реальности. Но количество таких инцидентов в разных уголках России растет и будет расти до полного вывода оккупационного корпуса из Украины,

– заметил он.

Представитель ГУР считает, что все равно "инциденты" будут влиять на восприятие россиянами войны в Украине. Сейчас у украинских спецслужб есть задача показать им реальную картину.

"Задача вырвать российское население из телевизора, пропаганды и вернуть в реальность. Реальность такова, что Россия ведет несправедливую войну, Украина защищается и обороняется. Эта война пришла не только к украинцам, но и каждому жителю государства-агрессора", – подчеркнул Юсов.

Юсов об "инцидентах" на территории России: смотрите видео

Кремль теряет контроль над ситуацией

Как сообщили в соцсетях, недавно в Москве появились листовки с фото руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка. Юсов отметил, что руководство России уже не может контролировать даже появление изображений с руководителями украинских спецслужб.

Поэтому дальше будет, в том числе – с участием самих россиян. В России много граждан с разным происхождением: как этнические русские, так и представители коренных народов, которые уже готовы к борьбе с режимом Путина и понимают, что это внутренняя оккупация,

– добавил он.

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