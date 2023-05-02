Про це в ефірі 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, завдання українських спецслужб є відірвати росіян від телевізора та показати реальність.

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Росіяни повинні побачити реальність

Андрій Юсов підкреслив, що кількість різного роду "інцидентів" на території Росії постійно зростатиме до виходу російських військ з України.

Більшість росіян продовжує більше довіряти телевізору ніж реальності. Але кількість таких інцидентів у різних куточках Росії зростає і буде зростати до повного виведення окупаційного корпусу з України,

– зауважив він.

Представник ГУР вважає, що все одно "інциденти" впливатимуть на сприйняття росіянами війни в Україні. Наразі українські спецслужби мають завдання показати їм реальну картину.

"Завдання вирвати російське населення з телевізора, пропаганди і повернути в реальність. Реальність така, що Росія веде несправедливу війну, Україна захищається та обороняється. Ця війна прийшла не тільки до українців, але й до кожного мешканця держави-агресорки", – наголосив Юсов.

Юсов про "інциденти" на території Росії: дивіться відео

Кремль втрачає контроль над ситуацією

Як повідомили у соцмережах, нещодавно у Москві з’явились листівки із фото керівника ГУР МО Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка. Юсов зазначив, що керівництво Росії вже не може контролювати навіть появу зображень із керівниками українських спецслужб.

Тому далі буде, у тому числі – за участю самих росіян. В Росії є багато громадян із різним походженням: як етнічні росіяни, так і представники корінних народів, які вже готові до боротьби з режимом Путіна і розуміють, що це внутрішня окупація,

– додав він.

У Москві помітили безпілотники та листівки з Будановим і Малюком