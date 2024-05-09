В частности, там студенты должны собирать разнообразную военную технику. Ее российские захватчики используют на фронте в Украине.

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Студентов-россиян заставляют проходить практику на военных предприятиях

В Центре национального сопротивления отметили, что один из подобных инцидентов произошел со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех". Студентов на практике заставили подписать трудовой договор и документы на доступ к гостайне.

"Студенты обязаны заполнить анкету о своих личных данных, вид деятельности, семейное положение, выезды за границу, а также предоставить информацию о ближайших родственниках", – подчеркнули в ЦНС.

Чем именно будет заниматься молодежь на военных предприятиях их не сообщают. Впрочем, сами студенты хорошо знают от предшественников, что это будет сбор дронов и другой военной техники, которая должна усилить армию захватчика в Украине.

Отказаться от "практики" нельзя. Если студент откажется, его отчислят за "долг за практику",

– рассказали в центре.

Представители Центра национального сопротивления отметили, что такие практические отработки не новость для России, ведь каждый регион страны-агрессора по плану Кремля получит около 301 миллиона рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производства и эксплуатации FPV в школах.

К тому же российские оккупанты активно агитируют на временно оккупированных территориях Украины детей поступать в высшие учебные заведения министерства обороны России и национальной гвардии.