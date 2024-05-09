Зокрема, там студенти мають збирати різноманітну військову техніку. Її російські загарбники використовують на фронті в Україні.

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Студентів-росіян змушують проходити практику на військових підприємствах

У Центрі національного спротиву зауважили, що один із подібних інцидентів стався зі студентами Балтійського державного технічного університету "Военмех". Студентів на практиці змусили підписати трудовий договір і документи на доступ до держтаємниці.

"Студенти зобов'язані заповнити анкету про свої особисті дані, вид діяльності, сімейний стан, виїзди за кордон, а також надати інформацію про найближчих родичів", – підкреслили у ЦНС.

Чим саме займатиметься молодь на військових підприємствах їх не повідомляють. Втім, самі студенти добре знають від попередників, що це буде збір дронів та іншої військової техніки, котра має посилити армію загарбника в Україні.

Відмовитися від "практики" не можна. Якщо студент відмовиться, його відрахують за "борг за практику",

– розповіли у центрі.

Представники Центру національного спротиву наголосили, що такі практичні відпрацювання не новина для Росії, адже кожен регіон країни-агресорки за планом Кремля отримає близько 301 мільйона рублів на закупівлю обладнання для уроків з розроблення, виробництва та експлуатації FPV у школах.

До того ж російські окупанти активно агітують на тимчасово окупованих територіях України дітей вступати до вищих навчальних закладів міністерства оборони Росії та національної гвардії.