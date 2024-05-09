Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що бойова частина ракети Х-101 тепер більша. Росіяни зменшили дальність польотів ракети й не використовують велику кількість палива.

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Як модернізували ракети Х-101

За словами Світана, Росія використовує ракети Х-101 зі зменшеним радіусом. Тобто ракета пролітає 1,5 або ж 2 тисячі кілометрів залежно від маршруту. Це означає, що ворог не застосовує додаткове паливо для ракет.

Це паливо росіяни не могли не заливати, оскільки центрування буде змінена, тому вони зменшили кількість палива на меншу дистанцію та збільшили у півтора раза бойову частину,

– підкреслив військовий експерт.

Також він додав, що до цих модернізованих ракет бойова частина була теж не малою – до пів тонни. Однак зараз, завдяки збільшенню, працює потужніше та наносить більше шкоди.

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