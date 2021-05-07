Люди обратили внимание, что флаги в центре города напоминают иностранную символику.

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Детали инцидента

"Жителям Владивостока не понравились флаги, которые появились на центральной площади города к 9 мая. По их мнению, они похожи на флаг ВМС Японии", – говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что их заменят. Мол, подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц.



Во Владивостоке ошиблись, вывесив флаги подобные ВМС Японии / Фото РИА Новости



Так выглядит флаг ВМС Японии / Фото Википедии

Какие флаги вывесили в городе

На вывешенных знаменах в центре Владивостока изображен орден Отечественной войны, от которого расходятся красно-белые лучи. На флагах военно-морских сил Японии есть похожие лучи, которые расходятся из красного круга.

Кстати, Советский Союз воевал против Японии в 1945 году.