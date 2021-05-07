Люди звернули увагу, що прапори у центрі міста нагадують іноземну символіку.

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Деталі інциденту

"Жителям Владивостока не сподобалися прапори, які з'явилися на центральній площі міста до 9 травня. На їхню думку, вони схожі на прапор ВМС Японії", – мовиться у повідомленні.

У мерії заявили, що їх замінять. Мовляв, підрядник невірно витлумачив умови, зазначені в каталозі оформлення вулиць.



У Владивостоці помились, вивісивши прапори подібні до ВМС Японії / Фото РИА Новости



Так виглядає прапор ВМС Японії / Фото Вікіпедії

Які прапори вивісили у місті

На вивішених прапорах в центрі Владивостока зображений орден Вітчизняної війни, від якого розходяться червоно-білі промені. На прапорах військово-морських сил Японії є схожі промені, які розходяться з червоного кола.

До речі, Радянський Союз воював проти Японії у 1945 році.