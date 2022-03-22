На болотах продолжают превосходить себя. На этот раз Тверской районный суд города Москва принял решение оштрафовать одного из митингующих, передают росСМИ.

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50 тысяч рублей за восемь звездочек

Не сложно догадаться, что за этими восемью звездочками скрывается послание "Нет войне". И, понятное дело, что именно это и стало причиной штрафа Дмитрия Резникова на 50 тысяч рублей.

Суд принял такое решение, ведь своими действиями задержанный дискредитировал вооруженные силы России.

Отметим, что Дмитрия Резникова задержали 13 марта. Он участвовал в одиночном пикете с плакатом, на котором были изображены три и пять звездочек.

Так, с 3 по 16 марта по городам России прошли акции протеста. Также известно о том, что с начала войны России против Украины силовики страны-агрессора задержали более 15 тысяч человек.

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