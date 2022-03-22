На болотах продовжують перевершувати себе. Цього разу Тверський районний суд міста Москва ухвалив рішення оштрафувати одного з мітингарів, передають РосЗМІ.

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50 тисяч рублів за вісім зірочок

Не складно здогадатися, що за цими вісьмома зірочками ховається послання "Нет войне". І, ясна річ, що саме це й стало причиною штрафу Дмитра Резнікова на 50 тисяч рублів.

Суд ухвалив таке рішення, адже своїми діями затриманий дискредитував збройні сили Росії.

Зауважимо, що Дмитра Резнікова затримали 13 березня. Він брав участь в одиночному пікеті з плакатом, на якому були зображені три та п'ять зірочок.

Так, з 3 по 16 березня містами Росії пройшли акції протесту. Також відомо про те, що від початку війни Росії проти України силовики країни-агресорки затримали понад 15 тисяч людей.

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